Россиянам урезали новогодние праздники – выйти на работу нужно раньше

Проект постановления для оптимального использования трудящимися россиянами нерабочих праздничных и выходных дней подготовлен Министерством труда РФ, в нем закрепляется порядок переноса предназначенных для отдыха дней в грядущем 2017.
Новогодние каникулы продлятся девять дней – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. В нынешнем году новогодние каникулы составили 10 дней, годом ранее - 11 дней.
Кроме того, в феврале, мае, июне и ноябре россиян ждут четырех- и трехдневные периоды отдыха, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на Максима Топилина, занимающего пост Министра труда и социальной защиты.
Также планируется осуществить перенос некоторых выходных дней из-за их совпадения с праздничными днями. В частности, речь идет о переносе выходного с 1 января, которое выпало на воскресенье, на пятницу 24 февраля, а также с 7 января, выпавшего на субботу, на понедельник 8 мая.
В результате в 2017 году запланированы следующие периоды отдыха:
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