Россиянам урезали новогодние праздники – выйти на работу нужно раньше

Также планируется осуществить перенос некоторых выходных дней из-за их совпадения с праздничными днями. В частности, речь идет о переносе выходного с 1 января, которое выпало на воскресенье, на пятницу 24 февраля, а также с 7 января, выпавшего на субботу, на понедельник 8 мая.