Город55
ГлавноеВсе новости

Россиянам урезали новогодние праздники – выйти на работу нужно раньше

7 июня 2016, 16:56
Составлен план выходных.

Проект постановления для оптимального использования трудящимися россиянами нерабочих праздничных и выходных дней подготовлен Министерством труда РФ, в нем закрепляется порядок переноса предназначенных для отдыха дней в грядущем 2017.

Новогодние каникулы продлятся девять дней – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. В нынешнем году новогодние каникулы составили 10 дней, годом ранее - 11 дней.

Кроме того, в феврале, мае, июне и ноябре россиян ждут четырех- и трехдневные периоды отдыха, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на Максима Топилина, занимающего пост Министра труда и социальной защиты.

Также планируется осуществить перенос некоторых выходных дней из-за их совпадения с праздничными днями. В частности, речь идет о переносе выходного с 1 января, которое выпало на воскресенье, на пятницу 24 февраля, а также с 7 января, выпавшего на субботу, на понедельник 8 мая.

В результате в 2017 году запланированы следующие периоды отдыха:

Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Главное#События#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31