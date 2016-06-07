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Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря

7 июня 2016, 09:46
Снимки очевидцев.

В социальной сети Twitter были опубликованы фотографии ракетного эсминца США USS Porter DDG 78, вошедшего накануне, 6 июня, в Черное море. Снимки эскадронного миноносца удалось сделать во время его прохода через пролив Босфор.

Пользователи социальных сетей отмечают, что судно оснащено зенитно-ракетным комплексом SeaRAM, который призван защищать эскадронный миноносец от воздушного нападения.


Ранее в командовании Шестого флота ВМС США сообщали, что USS Porter примет участие с флотами стран-партнеров в учениях в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»).

Помимо этого отмечалось, что американским эсминцем совместно с союзниками и партерами США будут осуществляться операции по патрулированию для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В Испании базируются три американских эсминца совместно с USS Porter, корабли являются частью развертываемой США и НАТО в Европе системы ПРО. Согласно ожиданиям руководства альянса, завершиться формирование системы ПРО должно в 2018 году.



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: twitter.com/KerimBozkurt

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