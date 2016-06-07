Провал асфальта глубиной 9 метров на омской дороге: работают дорожники

Рабочий проезд по автодороге планируется открыть к 1 июля. На восстановление дороги выделено 7,7 млн. рублей.
Напомним, размыв размером 6х8 метров и глубиной 9 метров на 50-м километре трассы Омск-Тара образовался в ходе паводка в начале апреля 2016 года. Восстановление было отложено по технологическим причинам – ждали спада воды.
Губернатор Назаров дал поручение Минстрою взять восстановление дороги под особый контроль. Сейчас дорожники уже приступили к работе, ведется демонтаж дорожных ограждений у места обвала.
К месту стянута строительная техника, выставлены знаки организации движения. Ведется разработка земляного полотна. На этой неделе запланирована выемка разрушенной трубы и подготовка основания для закладки новой металлической, гофрированной, диаметром 1,5 метра. Такого размера должно хватить для пропуска паводковых вод в последующие годы.