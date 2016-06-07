Провал асфальта глубиной 9 метров на омской дороге: работают дорожники

К месту стянута строительная техника, выставлены знаки организации движения. Ведется разработка земляного полотна. На этой неделе запланирована выемка разрушенной трубы и подготовка основания для закладки новой металлической, гофрированной, диаметром 1,5 метра. Такого размера должно хватить для пропуска паводковых вод в последующие годы.

