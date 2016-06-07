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Провал асфальта глубиной 9 метров на омской дороге: работают дорожники

7 июня 2016, 17:27
К месту стянута строительная техника.

О разрушении дороги Омск-Тара недалеко от поселка Красный Яр портал Gorod55.ru сообщал ранее. Сегодня пресс-служба областного правительства проинформировала – на трассе начались работы по восстановлению дорожного покрытия.

Рабочий проезд по автодороге планируется открыть к 1 июля. На восстановление дороги выделено 7,7 млн. рублей.

Напомним, размыв размером 6х8 метров и глубиной 9 метров на 50-м километре трассы Омск-Тара образовался в ходе паводка в начале апреля 2016 года. Восстановление было отложено по технологическим причинам – ждали спада воды.

Губернатор Назаров дал поручение Минстрою взять восстановление дороги под особый контроль. Сейчас дорожники уже приступили к работе, ведется демонтаж дорожных ограждений у места обвала.

К месту стянута строительная техника, выставлены знаки организации движения. Ведется разработка земляного полотна. На этой неделе запланирована выемка разрушенной трубы и подготовка основания для закладки новой металлической, гофрированной, диаметром 1,5 метра. Такого размера должно хватить для пропуска паводковых вод в последующие годы.

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