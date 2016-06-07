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Парочка занялась сексом прямо в общественном транспорте – видео 18+

7 июня 2016, 09:15
Очередной скандал в Питере.

Санкт-Петербург в 2016 году больше напоминает не культурную столицу России, а какой-нибудь Амстердам с его улицей красных фонарей.

Как сообщают питерские СМИ, очередной скандал с пикантной изюминкой произошел на этот раз в общественном транспорте. Парочка неизвестных молодых людей занялась сексом прямо в вагоне метро.

Пассажирам ничего не осталось делать, как стать невольными очевидцами порно сцены. И конечно среди присутствующих оказался тот, у кого рука не дрогнула снять видео и сбросить его в сеть через приложение LifeCorr.

Видео строго 18+. Даже с цензурой зрелище шокирует. Так можно и в полицию на 15 суток за нарушение общественного порядка попасть!


Пользователи сети Интернет после просмотра видеоролика разделились в оценке увиденного. Часть посчитала, что в этом нет ничего страшного. Некоторые посоветовали дать под зад «герою», повернувшемуся ко всем спиной, другие же грустно заметили – «и это происходит в культурной столице!!»

#Новости#Туризм#Здоровье#18+#Главное#Общество
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