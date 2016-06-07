Парочка занялась сексом прямо в общественном транспорте – видео 18+

Санкт-Петербург в 2016 году больше напоминает не культурную столицу России, а какой-нибудь Амстердам с его улицей красных фонарей.
Как сообщают питерские СМИ, очередной скандал с пикантной изюминкой произошел на этот раз в общественном транспорте. Парочка неизвестных молодых людей занялась сексом прямо в вагоне метро.
Пассажирам ничего не осталось делать, как стать невольными очевидцами порно сцены. И конечно среди присутствующих оказался тот, у кого рука не дрогнула снять видео и сбросить его в сеть через приложение
Видео строго 18+. Даже с цензурой зрелище шокирует. Так можно и в полицию на 15 суток за нарушение общественного порядка попасть!
Пользователи сети Интернет после просмотра видеоролика разделились в оценке увиденного. Часть посчитала, что в этом нет ничего страшного. Некоторые посоветовали дать под зад «герою», повернувшемуся ко всем спиной, другие же грустно заметили – «и это происходит в культурной столице!!»