Омские дороги будут ремонтировать в две смены – надо освоить 1,7 млрд

«Завтра мы оформляем соглашение с Росавтодором о выполнении дорожных работ на выделенные Правительством России 750 млн. рублей, из которых 500 млн. рублей пойдет на городские дороги, остальное на сельские. Кроме того, муниципалитеты получат субсидии в объеме 200 млн. рублей. И Омск может по результатам конкурса получить еще 100 млн. рублей на ремонт дорог, и по 50 млн. рублей на их содержание и приобретение дорожной техники», - заявил Станислав Гребенщиков.