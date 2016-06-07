Омские дороги будут ремонтировать в две смены – надо освоить 1,7 млрд

По решению областного штаба по подготовке к 300-летию Омска темпы дорожных работ ускорятся, особенно в выходные дни.
На заседании областного штаба по подготовке к 300-летию Омска под руководством заместителя председателя Правительства Омской области Станислава Гребенщикова рассмотрена ситуация с ремонтом дорог в городе Омске.
До юбилея города в срок до 20 июля предстоит привести в порядок 21 дорогу, в том числе объекты «гостевого маршрута» и наиболее проблемные дороги, выбранные омичами в результате опроса. На эти цели по решению Губернатора Омской области Виктора Назарова из регионального Дорожного фонда выделено 643 млн. рублей.
Зампред Правительства Омской области Станислав Гребенщиков, проведя объезд объектов в выходные дни, остался недоволен низкой интенсивностью и организацией работ. Он рекомендовал ускорить темпы, активнее работать по выходным, организовать график в две смены, чтобы успеть отремонтировать 21 дорогу к юбилею города и освоить большой объем дополнительных средств.
«Завтра мы оформляем соглашение с Росавтодором о выполнении дорожных работ на выделенные Правительством России 750 млн. рублей, из которых 500 млн. рублей пойдет на городские дороги, остальное на сельские. Кроме того, муниципалитеты получат субсидии в объеме 200 млн. рублей. И Омск может по результатам конкурса получить еще 100 млн. рублей на ремонт дорог, и по 50 млн. рублей на их содержание и приобретение дорожной техники», - заявил Станислав Гребенщиков.
По словам специалистов, в 2016 году город Омск получит средств в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Важно успеть их вовремя освоить. На сегодняшний день ремонт ведется на 13 дорожных объектах. В полном объеме выполнены работы на Соборной площади, площади Победы, участках улиц Интернациональной и Ленина (нанесение дорожной разметки намечено на 6 июня). На Иртышской набережной, улице 3-я Енисейская выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальтобетона и ведется укладка верхнего слоя.
Источник: omskportal.ru