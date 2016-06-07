Омск переезжает в Москву

По проекту улица Омская будет находиться в строящемся в данный момент жилом комплексе «Внуково 2016» на территории «Новой Москвы». Комитет общественных связей Москвы сообщает, что проект о присвоении улице наименования «Омская», в качестве подарка городу к 300-летнему юбилею, рассмотрят на ближайшем заседании в столичной мэрии.