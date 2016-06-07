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Омск переезжает в Москву

7 июня 2016, 13:35
Решение мэрии.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в скором времени в столице России появится улица Омская. Проект обсудят на ближайшем заседании в профильном московском ведомстве.

По проекту улица Омская будет находиться в строящемся в данный момент жилом комплексе «Внуково 2016» на территории «Новой Москвы». Комитет общественных связей Москвы сообщает, что проект о присвоении улице наименования «Омская», в качестве подарка городу к 300-летнему юбилею, рассмотрят на ближайшем заседании в столичной мэрии.


Фото в тексте: жилой комплекс «Внуково 2016» (vk.com/omskpravitelstvo)

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