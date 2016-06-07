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Омск накрыло белыми осадками. МЧС предупреждает об опасности

7 июня 2016, 08:09
Омск накрыло белыми осадками. МЧС предупреждает об опасности

В Омске начался опасный период «летнего снега» - на улицах, парках и в скверах начал скапливаться тополиный пух.


В связи с этим МЧС напоминает – поджигать пух крайне опасно. Пламя может мгновенно охватить большие площади, перекинуться на жилые постройки, заборы и припаркованные автомобили.


Есть опасность возникновения серьезного пожара. К этому может привезти малейшая неосторожность – брошенный окурок или спичка.


Часто тополиный пух поджигают намеренно. Дети делают это ради баловства. Скопления пуха вспыхивают мгновенно, и ребенок может получить термические ожоги.

Омское управление МЧС призывает: не поджигайте пух и не разрешайте делать это детям. Если видите подобное на улице – подойдите и скажите детям, что делать это опасно. Не давайте детям спички и зажигалки.


Регулярно чистите парковку рядом со своим автомобилем – скопившийся пух может привести к непоправимым последствиям. Скопление пуха во дворах необходимо пролить водой и отмести от домов и строений.


Что бывает, когда граждане забывают об осторожности:



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