Омск накрыло белыми осадками. МЧС предупреждает об опасности

В Омске начался опасный период «летнего снега» - на улицах, парках и в скверах начал скапливаться тополиный пух.
В связи с этим МЧС напоминает – поджигать пух крайне опасно. Пламя может мгновенно охватить большие площади, перекинуться на жилые постройки, заборы и припаркованные автомобили.
Есть опасность возникновения серьезного пожара. К этому может привезти малейшая неосторожность – брошенный окурок или спичка.
Часто тополиный пух поджигают намеренно. Дети делают это ради баловства. Скопления пуха вспыхивают мгновенно, и ребенок может получить термические ожоги.
Омское управление МЧС призывает: не поджигайте пух и не разрешайте делать это детям. Если видите подобное на улице – подойдите и скажите детям, что делать это опасно. Не давайте детям спички и зажигалки.
Регулярно чистите парковку рядом со своим автомобилем – скопившийся пух может привести к непоправимым последствиям. Скопление пуха во дворах необходимо пролить водой и отмести от домов и строений.
Что бывает, когда граждане забывают об осторожности: