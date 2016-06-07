Омичей предупредили о самых опасных местах в городе

Так, специалисты рекомендуют тщательно выбирать места для велосипедных прогулок и катания на роликах: вдали от проезжей части, преимущественно в скверах и парках города, где есть достаточно тени и при необходимости можно остановиться и отдохнуть. Ребенок при этом должен быть в шлеме, наколенниках и налокотниках. У родителей при себе должны иметься средства защиты от летающих и кровососущих насекомых, соответствующие возрасту ребенка, а также антибактериальные салфетки на случай возникновения ссадин и царапин при падении.