Омичей предупредили о самых опасных местах в городе

Родителей юных омичей просят соблюдать бдительность в вопросах времяпрепровождения детей. Ряд рекомендаций может реально сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения, и пренебрегать ими не стоит.
Так, специалисты рекомендуют тщательно выбирать места для велосипедных прогулок и катания на роликах: вдали от проезжей части, преимущественно в скверах и парках города, где есть достаточно тени и при необходимости можно остановиться и отдохнуть. Ребенок при этом должен быть в шлеме, наколенниках и налокотниках. У родителей при себе должны иметься средства защиты от летающих и кровососущих насекомых, соответствующие возрасту ребенка, а также антибактериальные салфетки на случай возникновения ссадин и царапин при падении.
Если ребенок вполне самостоятельный, сам выбирает места для прогулок и занятий спортом, следует напомнить ему о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за нарушение правил общественного порядка.
Еще одним потенциально опасным местом для детей являются водоемы. Родителям, имеющих детей среднего и старшего школьного возраста, следует приложить максимум усилий, чтобы точно знать, где в данную минуту находится их ребенок. Рекомендуется проводить профилактические беседы об опасности купания в несанкционированных местах, приводить примеры реальных случаев, когда поход на реку без ведома родителей заканчивался плачевно — для этого можно использовать открытые Интернет-источники.
При посещении пляжа совместно, особенно с детьми младшего возраста, родители должны обеспечить ребенка головным убором, запасом питьевой воды, солнцезащитными средствами.
Кроме того, как отмечают в профильном департаменте администрации города, опасным местом может стать и собственная квартира.
«С наступлением теплого времени года по всей стране фиксируются случаи, когда дети ясельного возраста становятся жертвами невнимания взрослых, — отмечает заместитель директора департамента общественной безопасностиадминистрации города Евгений Скрипкарев.
— Особую опасность представляют открытые окна, балконы и лоджии. Иллюзию безопасности у детей создают москитные сетки, которые фактически совсем хрупкие и не могут выдержать веса даже самого маленького ребенка. Обо всех происшествиях, связанных с детьми, необходимо сообщать в полицию по телефону «02» либо «102» — с мобильного телефона. При необходимости вызвать скорую помощь делать это следует незамедлительно, ее телефон также не изменился: «03» со стационарного и «103» с мобильного телефона. Единый телефон всех спасательных служб для мобильных телефонов — 112».
Источник: admomsk.ru
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