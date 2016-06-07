Омичам запрещено ходить в лес

Приказом Главного управления лесного хозяйства введен запрет на въезд в лес транспорта, проведение профилактического противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. За нарушение данных ограничений предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Обращаться в период введения ограничения и сообщать о возгораниях омичи могут по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (3812) 72-98-34.