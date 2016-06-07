Омичам запрещено ходить в лес

В 11 районах Омской области ввели запрет на посещение лесов. Ограничение действует с сегодняшнего дня, 7 июня, до 10 июня. Нарушителей будут наказывать штрафами.
Из-за установления 4 и 5 классов пожарной опасности в указанный период ограничено посещение лесов, входящих в состав Омского, Калачинского, Любинского, Крутинского и Называевского лесничеств и расположенных на территории 11 сельских районов, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Приказом Главного управления лесного хозяйства введен запрет на въезд в лес транспорта, проведение профилактического противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. За нарушение данных ограничений предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Обращаться в период введения ограничения и сообщать о возгораниях омичи могут по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (3812) 72-98-34.
С начала 2016 года к административной ответственности за сжигание сухой травы и разведение костров привлекли свыше 350 человек на сумму 465 тысяч рублей, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах - 95 граждан на сумму более 302 тыс. рублей.
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