О мужчине – по обуви... О доме – по розеткам и выключателям...

Магазин «РОЗЕТКА+» – это то место, где есть все, чтобы облегчить ваш выбор. А выбор – это всегда сложный процесс. Ни для кого не секрет, что современные розетки и выключатели выполняют не только свои технические функции, но и эстетические. Конечно же, надежность и безопасность не должны идти вразрез с «красотой», поэтому практически все известные фирмы-производители предлагают различные цвета, формы, сочетания рамок и механизмов. Интересные решения можно найти в коллекциях Legrand, ABB, Sсhneider Electric и других.