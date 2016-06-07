О мужчине – по обуви... О доме – по розеткам и выключателям...

Вместе с Советским Союзом в прошлое ушли одинаковые квартиры, мебель, люстры. Теперь мы все хотим индивидуальности, уникальности и неповторимости.
Каждый сегодня немного дизайнер и архитектор своего жилья. Мы продумываем до мелочей каждый предмет интерьера, бороздя просторы больших супермаркетов, подбирая плитку к обоям, ламинат к дверям и т. д.
Уже на начальной стадии ремонта мы продумываем, где будут у нас располагаться розетки и выключатели. И наступает момент, когда задумываешься о том, какие покупать розетки и выключатели и где. Можно, конечно, пойти в большие специализированные магазины по ремонту. Но лучше идти туда, где вас максимально проконсультируют и помогут сделать выбор из всего многообразия производителей, цветов, технических характеристик.
Магазин «РОЗЕТКА+» – это то место, где есть все, чтобы облегчить ваш выбор. А выбор – это всегда сложный процесс. Ни для кого не секрет, что современные розетки и выключатели выполняют не только свои технические функции, но и эстетические. Конечно же, надежность и безопасность не должны идти вразрез с «красотой», поэтому практически все известные фирмы-производители предлагают различные цвета, формы, сочетания рамок и механизмов. Интересные решения можно найти в коллекциях Legrand, ABB, Sсhneider Electric и других.
Розетки и выключатели ставятся на долгие годы, и, покупая электроустановку этих фирм, можно быть уверенным в том, что не выгорит механизм, не выпадут клавиши, не сотрется краска, не пожелтеет пластик, не заискрят контакты. Современные розетки и выключатели теперь можно комплектовать в одну и до пяти постов рамки, набирая в рамку необходимые механизмы: например выключатель одноклавишный, розетку, светорегулятор, двухклавишный выключатель и розетку антенную.
Подбираться электроустановка в квартиру должна по определенным правилам:
1. В одном помещении розетки и выключатели должны быть одной серии и в одной цветовой гамме.
2. При выборе белого цвета, особенно глянцевого, выбирайте розетки и выключатели только хорошего качества, т. к. они не желтеют и не царапаются.
3. Элементы бежевого цвета (слоновая кость, топленое молоко) не будут бросаться в глаза, но будут выполнять все возложенные на них функции. Хорошо подходят для классических интерьеров.
4. Цветные рамки и механизмы должны подбираться в соответствии с задуманным интерьером помещения. Хромированные, стальные механизмы хорошо смотрятся в стиле хайтек, на кухне, где много бытовой хромированной техники. Подбирайте розетки и выключатели, которые гармонировали бы с мебелью, фактурой и окраской стен, со светильниками или с цветом дверей.
5. Выключатели с подсветкой. Применяются там, где приходится искать выключатель в темноте.
Регуляторы освещения. Применяются вместо выключателей для плавной регулировки освещения. Не применяется для управления галогенками, подключенными через электронный трансформатор, люминесцентными лампами, некоторыми светодиодными светильниками.
Проходные выключатели. Применяются там, где надо управлять освещением с нескольких мест. Проходные выключатели могут быть двухклавишными. Применяются для управления люстрой с двумя группами ламп.
6. Способ подключения к электропроводке механизмов бывает на винтовых зажимах, а самые передовые розетки снабжены самозажимными безвинтовыми конструкциями.
7. Розетки с крышкой. Использование такой розетки актуально в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, бойлерная, бассейн, а также на внешних стенах зданий. Такие изделия имеют специальную крышку, которая покрывает всю площадь розетки и активно препятствует попаданию воды или влаги. Кроме того, важно знать, что розетки для использования во влажных помещениях должны иметь особую степень защиты в IP.
8. Розетки с защитной шторкой или клапаном. Такими розетками оборудуют детские комнаты, чтобы предотвратить возможность воткнуть туда что-то тонкое. Отверстия такой розетки закрыты своеобразной шторкой, которая открывается, только если в нее вставить электрическую вилку.
9. Выбирая между керамическим механизмом и из термопластика, выбирайте термопластик – это новые безопасные технологии. От механизма не должен исходить едкий запах. Механизм розетки или выключателя хорошего качества должен быть тяжелым.
Если вы задумались, где проконсультироваться и купить розетки и выключатели отличного качества, обращайтесь к специалистам сети магазинов «РОЗЕТКА+», которые находятся по адресам:
ул. Гашека, д. 16, к.1 , тел. 290-269
ул. Степанца, д. 3, тел. 903-950
пр. К. Маркса, д.18, к. 22, тел. 39-59-69
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