Город55
ГлавноеВсе новости

Новая дорожная разметка на Соборной площади изменит схему движения

7 июня 2016, 11:19
Финальные работы.

Сегодня, 7 июня, в 11:30 на Соборной площади начнутся работы по нанесению дорожной разметки, а в ночь с 7 на 8 июня разметку нанесут на площади напротив КДЦ «Маяковский».

В этом году изменится привычная схема движения транспорта напротив кинотеатра. Так, будет запрещен прямой проезд с Соборной площади на улицу Орджоникидзе в направлении улицы Фрунзе, а также пересечение улицы Красный путь при движении в прямом направлении по улице Интернациональной в сторону улицы Певцова, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Вдобавок 30 июня дорожный знак «Остановка запрещена», находящийся в районе подземного перехода со стороны дома №5 по улице Красный путь, перенесут навстречу основному потоку движения по улице ближе к пересечению с Интернациональной. Зону действия запрещающего знака от пересечения с улицей Интернациональной до остановки «КДЦ Маяковский» дополнительно обозначат разметкой желтого цвета.

По мнению городской администрации, данные мероприятия позволят снизить количество автоаварий и увеличить пропускную способность. Водителей просят быть внимательными и проявлять осторожность при проезде указанных площадей.


Напомним, в данный момент укладка асфальта на проезжих частях по улицам Ленина и Интернациональной, а также на Соборной площади и площади Победы подошла к концу. Ознакомиться с графиком ремонтных работ на городских магистралях можно, пройдя по ссылке.

#Новости#Транспорт#Главное#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31