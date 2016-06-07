Новая дорожная разметка на Соборной площади изменит схему движения

Сегодня, 7 июня, в 11:30 на Соборной площади начнутся работы по нанесению дорожной разметки, а в ночь с 7 на 8 июня разметку нанесут на площади напротив КДЦ «Маяковский».
В этом году изменится привычная схема движения транспорта напротив кинотеатра. Так, будет запрещен прямой проезд с Соборной площади на улицу Орджоникидзе в направлении улицы Фрунзе, а также пересечение улицы Красный путь при движении в прямом направлении по улице Интернациональной в сторону улицы Певцова, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Вдобавок 30 июня дорожный знак «Остановка запрещена», находящийся в районе подземного перехода со стороны дома №5 по улице Красный путь, перенесут навстречу основному потоку движения по улице ближе к пересечению с Интернациональной. Зону действия запрещающего знака от пересечения с улицей Интернациональной до остановки «КДЦ Маяковский» дополнительно обозначат разметкой желтого цвета.
По мнению городской администрации, данные мероприятия позволят снизить количество автоаварий и увеличить пропускную способность. Водителей просят быть внимательными и проявлять осторожность при проезде указанных площадей.
Напомним, в данный момент укладка асфальта на проезжих частях по улицам Ленина и Интернациональной, а также на Соборной площади и площади Победы подошла к концу. Ознакомиться с графиком ремонтных работ на городских магистралях можно, пройдя