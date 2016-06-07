Новая дорожная разметка на Соборной площади изменит схему движения

В этом году изменится привычная схема движения транспорта напротив кинотеатра. Так, будет запрещен прямой проезд с Соборной площади на улицу Орджоникидзе в направлении улицы Фрунзе, а также пересечение улицы Красный путь при движении в прямом направлении по улице Интернациональной в сторону улицы Певцова, сообщила пресс-служба мэрии Омска.