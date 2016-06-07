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Нефть показывает годовые максимумы, рубль растет, доллар падает

7 июня 2016, 15:52
Ситуация на рынке.

Накануне нефть подорожала более чем на 2%, достигнув максимальной с ноября 2015 года отметки. Сегодня стоимость «черного золота» продолжает держаться выше 50 долларов за баррель в ожидании публикации сведений об объемах запасов топлива на рынке США.

К 15.20 по омскому времени на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов на нефть элитной марки Brent, подорожавшей на 0,33%, составляла 50,88 доллар за баррель.


Что касается «черного золота» сорта WTI, цена контрактов с поставкой на июль на торгах NYMEX (Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 0,33% до уровня в 49,92 доллара за баррель.


Установленный на сегодня, 7 июня, курс доллара составляет 65,79 рубля. Европейская валюта равняется 74,69 рубля. На Московской бирже к 15:32 по омскому времени доллар торгуется на уровне 65,02 рубля, евро – 73,94 рубля.

В Омске стоимость доллара варьируется от 65,56 до 68,50 рубля, евро – от 74,51 до 77, 59 рубля.


Фото: иллюстрация

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