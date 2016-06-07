Нефть показывает годовые максимумы, рубль растет, доллар падает

Накануне нефть подорожала более чем на 2%, достигнув максимальной с ноября 2015 года отметки. Сегодня стоимость «черного золота» продолжает держаться выше 50 долларов за баррель в ожидании публикации сведений об объемах запасов топлива на рынке США.