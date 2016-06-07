Нападения на омичей: сотни пострадавших, обстановка под контролем

В Омском регионе предпринимаются действия, направленные на противодействие распространению инфекций, переносчиками которых являются клещи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
Активизация насекомых происходит на фоне благоприятных климатических условий.
С началом теплого сезона за медпомощью после присасывания клещей обратились 2475 человек, в том числе 785 детей. В 2015 году эти показатели были чуть ниже.
В Омске к медикам с жалобами на укусы клеща пришли 867 человек, среди них – 229 детей. Лабораторно подтвержден 1 случай клещевого вирусного энцефалита, 1 случай клещевого боррелиоза, 1 случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Специалисты омского Роспотребнадзора занимаются реализацией планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся через укусы насекомых. Контролируют проведение акарицидных обработок. К 3 июня 1714 га мест массового отдыха, парков, скверов и оздоровительных учреждений уже обработано.
Профильные лаборатории ведут постоянное изучение клещей, выявляя процент их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Этот удельный показатель по сравнению с 2015 годом чуть снизился по энцефалиту – 1,7% к 1,9%, и возрос по боррелиям - 3,3% (в 2015г.- 1,9%). Лаборатории провели исследование около 2 тысяч клещей, полученных от граждан.