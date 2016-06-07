Нападения на омичей: сотни пострадавших, обстановка под контролем

Профильные лаборатории ведут постоянное изучение клещей, выявляя процент их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Этот удельный показатель по сравнению с 2015 годом чуть снизился по энцефалиту – 1,7% к 1,9%, и возрос по боррелиям - 3,3% (в 2015г.- 1,9%). Лаборатории провели исследование около 2 тысяч клещей, полученных от граждан.