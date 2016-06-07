Нападение на двух омичек: повалили на землю, избили камнем

В Омской области сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на двух женщин. Одну из них злоумышленник несколько раз ударил камнем по голове, чтобы забрать 4 тысячи рублей.
В Москаленском отделении полиции расследуется уголовное дело, возбужденное после нападения на местных жительниц с применением предмета, используемого в качестве оружия. О преступлении в правоохранительные органы сообщила 20-летняя девушка вечером 28 мая. Она рассказала, что гостила у бабушки на соседней улице, а когда около 22:00 отправилась домой, возле калитки на нее напал неизвестный.
Злоумышленник, по словам заявительницы, подошел со спины, повалил омичку и ее бабушку на землю. Первую он стал избивать камнем по голове. Потерпевшие громко звали на помощь и нападавший скрылся. Приметы гражданина в темноте разглядеть не удалось. Женщины укрылись в доме, вызвали полицию и скорую помощь. Травмы, к счастью, оказались несерьезными. При осмотре места происшествия девушка нашла свой пакет, в котором отсутствовали 4 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к преступлению 30-летнего жителя Москаленского района. Ранее он был судим за убийство, кражи и угон. Полиции задержанный рассказал, что увидел, как девушка снимала деньги в банкомате и пошел за ней, а затем ожидал у дома, чтобы ограбить. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. В данный момент фигурант находится в изоляторе временного содержания. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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