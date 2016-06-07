Нападение на двух омичек: повалили на землю, избили камнем

Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к преступлению 30-летнего жителя Москаленского района. Ранее он был судим за убийство, кражи и угон. Полиции задержанный рассказал, что увидел, как девушка снимала деньги в банкомате и пошел за ней, а затем ожидал у дома, чтобы ограбить. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. В данный момент фигурант находится в изоляторе временного содержания. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.