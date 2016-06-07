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На 10 дней закрывают одну из центральных улиц Омска

7 июня 2016, 16:24
Ремонт дороги.

В Омске на 10 дней перекроют Любинский проспект. Так, 9 июня с 00:00 часов до 19 июня 24:00 часов изменится схема движения городского транспорта в связи с проведением ремонта дорожного покрытия по улице Ленина на участке от улицы Партизанской до площади Победы (без закрытия улицы Партизанской).

Автобусы маршрута №73 с улицы Красный путь направят по улицам Интернациональной, Гагарина, затем – по утвержденной схеме. Автобусы №34 будут отправляться от остановки ТОЖ «Флагман». Движение автобусов №66 организуют от остановки «Дом Туриста», сообщила пресс-служба мэрии Омска.

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