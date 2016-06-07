Есть 2 миллиона - какую машину купить

Аналитических агентством «
Возглавил рейтинг японский кроссовер Lexus RX, который за первые четыре месяца 2016 года был продан в количестве 2367 единиц, что в 2,3 раза выше показателей прошлого года за аналогичный временной отрезок. Дебютант российского рынка Mercedes-Benz GLC оказался на втором месте, было продано 2192 экземпляра модели. Замкнул тройку Lexus NX (1995 штук), объем продаж которого упал на 34%.
В первую пятерку также попали BMW X5 (1929 штук), продажи которого снизились на 21%, и Lexus LX (1803 штуки), уровень реализации которого взлетел на 155%. Кроме того, в первую десятку также вошли Audi Q7 (1690 экземпляров, +148%), Mercedes-Benz GLE (1592 экземпляров, +15%), BMW Х4 (1473 экземпляров, +327%), BMW Х6 (1472 экземпляров, +79%) и Mercedes-Benz GLS (1381 экземпляров, -22%).
В результате по итогам первых четырех месяцев 2016 года в нашей стране продажи автомобилей сегмента премиум снизились на 10%, превысив 46 тысяч единиц. Доля премиум-класса на российском авторынке составляет 11%.
Фото: иллюстрация (Mercedes-Benz GLC)