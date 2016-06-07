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Есть 2 миллиона - какую машину купить

7 июня 2016, 13:02
Премиум варианты.

Аналитических агентством «Автостат» проведено исследование российского рынка легковых автомобилей по результатам первых четырех месяцев текущего года. Рейтинг популярности составлялся из моделей сегмента премиум.

Возглавил рейтинг японский кроссовер Lexus RX, который за первые четыре месяца 2016 года был продан в количестве 2367 единиц, что в 2,3 раза выше показателей прошлого года за аналогичный временной отрезок. Дебютант российского рынка Mercedes-Benz GLC оказался на втором месте, было продано 2192 экземпляра модели. Замкнул тройку Lexus NX (1995 штук), объем продаж которого упал на 34%.

В первую пятерку также попали BMW X5 (1929 штук), продажи которого снизились на 21%, и Lexus LX (1803 штуки), уровень реализации которого взлетел на 155%. Кроме того, в первую десятку также вошли Audi Q7 (1690 экземпляров, +148%), Mercedes-Benz GLE (1592 экземпляров, +15%), BMW Х4 (1473 экземпляров, +327%), BMW Х6 (1472 экземпляров, +79%) и Mercedes-Benz GLS (1381 экземпляров, -22%).

В результате по итогам первых четырех месяцев 2016 года в нашей стране продажи автомобилей сегмента премиум снизились на 10%, превысив 46 тысяч единиц. Доля премиум-класса на российском авторынке составляет 11%.


Фото: иллюстрация (Mercedes-Benz GLC)

#Новости#Главное#Авто#Общество
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