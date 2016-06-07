Есть 2 миллиона - какую машину купить

Возглавил рейтинг японский кроссовер Lexus RX, который за первые четыре месяца 2016 года был продан в количестве 2367 единиц, что в 2,3 раза выше показателей прошлого года за аналогичный временной отрезок. Дебютант российского рынка Mercedes-Benz GLC оказался на втором месте, было продано 2192 экземпляра модели. Замкнул тройку Lexus NX (1995 штук), объем продаж которого упал на 34%.