Абоненты Tele2 выбирают «Очень чёрный»

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил наиболее популярные тарифные планы и услуги среди своих абонентов. Первую позицию в рейтинге популярности занял тариф «Очень чёрный». Среди интернет-опций лидирует «Интернет в планшет».
С момента запуска сети 3G в Омской области непрерывно растёт популярность пакетных тарифных планов, в которые с марта 2016 года включены пакеты минут для звонков на любые номера России. За первые пять месяцев 2016 года среди пакетных предложений оператора самым востребованным стал тарифный план «Очень чёрный» (3 Гб интернет-трафика, 350 минут для звонков на все номера России, 350 SMS на номера России за 229 рублей в месяц). Например, в мае 2016 года тарифный план
Первую строчку в рейтинге самых популярных интернет-услуг заняла опция
С начала года отмечается падение популярности услуги «Интернет с телефона». Всё больше и больше абонентов оператора выбирают выгодные пакетные тарифные планы или интернет-услуги с большими объемами включенного трафика. Только за май 76% от общего числа переходов составили переходы с архивных тарифов на пакетные тарифы «Очень чёрный» и «Чёрный».
Среди прочих дополнительных услуг у абонентов Tele2 в Омске популярны три:
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«В марте 2016 года мы запустили обновленную линейку пакетных тарифных планов, включающих различные пакеты минут для звонков на все номера по России и различные объёмы интернет-трафика. Выгодные условия были по достоинству оценены абонентами – уже сейчас доля пакетных тарифных планов в новых подключениях превышает 25% и, по нашим прогнозам, будет продолжать расти».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 37 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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