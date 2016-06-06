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Заменил масло - получай набор для пикника в подарок!

6 июня 2016, 10:34
Заменил масло - получай набор для пикника в подарок!

Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком. Ла ла ла ла ла лааааа.

Лето – самая незабываемая и теплая во всех смыслах пора для каждого. Чтобы сделать эту пору еще более любимой, Сервис-маркеты «Феникс-Авто» продляют акцию «Набор для пикника в подарок», которая так понравилась нашим клиентам.

Условия акции:
меняй масло в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто» и получай набор для пикника в подарок!*

Совместить приятное с полезным просто, если вы вместе с Сервис-маркетами «Феникс-Авто»!
Купил масло не у нас? Не беда – зато ты знаешь, где его нужно поменять!

Травка зеленеет, солнышко блестит,

Вместе с «Феникс-Авто» едем на пикник!

*Акция продлена до 30 июня 2016 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве подарков, месте и порядке их получения - по тел.

Ждем вас по адресам:
ул. Химиков, 10а/1 , т. 925-025
ул. Кемеровская, 4/1, т. 278-882
пр. Королева, 27/1, т. 308-070
ул. Маяковского, 82, т. 580-570

Автотовары в 1 клик в Интернет-магазине: www.fenix55.ru


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