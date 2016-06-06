В Омском парке чуть не погибли 4 человека - проверка аттракционов

По сообщению СМИ о происшествии в парке «Зеленый остров» на аттракционе «Орбита» организовано проведение проверки прокуратурой Советского округа. О ее результатах и принятых мерах будет сообщено позже, передает пресс-служба ведомства.
Также доследственные проверки произошедшего будут проводиться следственными органами СК РФ по Омской области. Будут выяснены обстоятельства случившегося, дана оценка действиям сотрудников парка по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающим требованием безопасности здоровья и жизни услуг), передает пресс-служба ведомства.
Стоит напомнить, что в субботу, 4 июня, в сообществе «
Фото в тексте: vk.com/omsk_vk