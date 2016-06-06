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В Омском парке чуть не погибли 4 человека - проверка аттракционов

6 июня 2016, 12:45
Громкий инцидент.

По сообщению СМИ о происшествии в парке «Зеленый остров» на аттракционе «Орбита» организовано проведение проверки прокуратурой Советского округа. О ее результатах и принятых мерах будет сообщено позже, передает пресс-служба ведомства.

Также доследственные проверки произошедшего будут проводиться следственными органами СК РФ по Омской области. Будут выяснены обстоятельства случившегося, дана оценка действиям сотрудников парка по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающим требованием безопасности здоровья и жизни услуг), передает пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что в субботу, 4 июня, в сообществе «Омск ВК» было опубликовано сообщение, согласно которому аттракцион «Орбита» вышел из строя во время работы, из-за чего возникла угроза для жизни четырех омичей. Раскрутившись на высоте карусель ускорилась, отдыхающих било о деревья. При попытке экстренной остановки аттракциона вышла из строя еще одна деталь, в результате пострадавших стало обливать техническим маслом.


Фото в тексте: vk.com/omsk_vk

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