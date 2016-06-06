В Омском парке чуть не погибли 4 человека - проверка аттракционов

Стоит напомнить, что в субботу, 4 июня, в сообществе « Омск ВК » было опубликовано сообщение, согласно которому аттракцион «Орбита» вышел из строя во время работы, из-за чего возникла угроза для жизни четырех омичей. Раскрутившись на высоте карусель ускорилась, отдыхающих било о деревья. При попытке экстренной остановки аттракциона вышла из строя еще одна деталь, в результате пострадавших стало обливать техническим маслом.