В Омске Тойота врезалась в группу велосипедистов

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 6 июня, около 12 часов. В автоаварии пострадали несовершеннолетние велосипедисты.
Предварительной установлено, что водитель а/м «Тойота», мужчина 1977 г.р., двигался по улице Конева со стороны моста имени 60-летия Победы. При повороте налево, на улицу 3-я Енисейская, автомобиль врезался в трех велосипедистов, двигавшихся по улице Конева во встречном направлении.
В ДТП пострадали три велосипедиста – мальчики 2000 г.р. Они доставлены в больницу. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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