В Омске Тойота врезалась в группу велосипедистов

Предварительной установлено, что водитель а/м «Тойота», мужчина 1977 г.р., двигался по улице Конева со стороны моста имени 60-летия Победы. При повороте налево, на улицу 3-я Енисейская, автомобиль врезался в трех велосипедистов, двигавшихся по улице Конева во встречном направлении.