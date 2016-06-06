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В Омске скончался известный писатель

6 июня 2016, 06:27
В Омске скончался известный писатель

5 июня в 5:20 утра умер известный омский журналист и писатель Марк Мудрик. Марк Семенович родился в Одессе в 1931 году. Но большую часть жизни провел в Омске. Окончив филфак Горьковского пединститута, он несколько лет работал в школах Новосибирской области, затем Омска учителем русского языка и литературы. Литература и журналистика стали призванием Марка Мудрика на всю жизнь. Он работал в газете «Молодой Сибиряк», редактировал театральные, литературно-художественные издания. Но чаще всего Марк Семенович печатался в газете «Вечерний Омск», с которой сотрудничал до последних дней своей жизни. Не случайно в одной из его последних книг «Омичи» 15 очерков из 16 сначала были опубликованы в «Вечерке».


Марк Мудрик быстро стал одним из самых популярных театральных критиков Омска. По его инициативе в нашем городе появилась секцию театральной критики при Омском отделении Союза театральных деятелей. А еще он много писал о шахматах, так как сам был сильным шахматистом, кандидатом в мастера спорта по шахматам. Читатели с нетерпением ждали его самобытных очерков о знаменитых земляках, интересных людях земли омской, о которых он писал в своей оригинальной манере с присущим ему юмором.

Марк Мудрик состоялся и как талантливый писатель. Он автор многих книг, в том числе повести о поэте Роберте Рождественском «Берег мой…», «Театральные повести», «Конспект сезона», «XX век. Поэты. Омск», «Легенда о шахматном городе», «Ремарки», других. Марк Семенович также выступил автор-составитель книг «Красный путь», Забелин Е. Н. «Полынь» , Кутилов А. П. «Город Кенгуру». Марк Мудрик был членом Союза журналистов России, Союза театральных деятелей. Он часто печатался в журналах и газетах Москвы, Новосибирска, Еревана, Алма-Аты, других городов.

Прощание с Марком Мудриком состоится во вторник, 7 июня в 12 часов в ритуальном зале по адресу: ул. Партизанская, 20.

Источник: Омский Союз журналистов

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