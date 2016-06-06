В Омске скончался известный писатель

5 июня в 5:20 утра умер известный омский журналист и писатель Марк Мудрик. Марк Семенович родился в Одессе в 1931 году. Но большую часть жизни провел в Омске. Окончив филфак Горьковского пединститута, он несколько лет работал в школах Новосибирской области, затем Омска учителем русского языка и литературы. Литература и журналистика стали призванием Марка Мудрика на всю жизнь. Он работал в газете «Молодой Сибиряк», редактировал театральные, литературно-художественные издания. Но чаще всего Марк Семенович печатался в газете «Вечерний Омск», с которой сотрудничал до последних дней своей жизни. Не случайно в одной из его последних книг «Омичи» 15 очерков из 16 сначала были опубликованы в «Вечерке».