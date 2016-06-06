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В Омске построят дорогу в парке

6 июня 2016, 13:51
Новая спортивная трасса.

В парке им. 30-летия ВЛКСМ обустраивают трассу для велосипедистов и роллеров в рамках продолжения концепции «Омск — территория здоровья», реализуемой на протяжении нескольких лет.

По решению мэра Вячеслава Двораковского к 300-летию Омска в парке на улице Богдана Хмельницкого появится новый спортивный объект – трасса для катания на велосипеде и роликах, передает пресс-служба городской администрации.

Протяженность велодорожки составит 1,6 км. Проложена она таким образом, чтобы не повредить существующие зеленые насаждения. На данный момент уже выполнен большой объем работ: проведена трассировка, снят грунт, производится отсыпка песчаного основания.

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