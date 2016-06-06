У омича отняли Infiniti в центре города: двум нападавшим грозит 12 лет

Задержали подозреваемых в июле 2015 года после установления их причастности к нападению на водителя Infiniti FX35 на улице Масленникова . По мнению правоохранителей, злоумышленники завладели иномаркой, которая ранее принадлежала одному из них. В ходе следствия было предварительно установлено, что бывший 28-летний владелец авто в 2013 году использовал его в качестве залога для получения займа у трех физических лиц и кредита в банке. Заемщик возвращать деньги не собирался и избавился от машины, продав ее.