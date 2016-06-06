У омича отняли Infiniti в центре города: двум нападавшим грозит 12 лет

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении двух омичей, 1980 и 1988 годов рождения. Мужчины обвиняются в совершении разбойного нападения и серии организованных мошенничеств.
Задержали подозреваемых в июле 2015 года после установления их причастности к нападению
Затем следователи установили, что помимо разбойного нападения задержанные могут иметь отношение к трем фактам мошенничеств в 2014 году. Предполагается, что они обманом завладели внедорожником Toyota Land Cruiser, оформили по поддельным документам в собственность нежилое помещение площадью 300 квадратных метров стоимостью более 14 миллионов и похитили у омского предпринимателя около 8 миллионов рублей.
На вину фигурантов указывают показания 70 свидетелей, результаты 14 очных ставок, поддельная нотариальная доверенность, изъятая при обыске, заключения почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз. Для возмещения причиненного ущерба на Infiniti FX35 и Toyota Land Cruiser наложен арест. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 30 миллионов рублей. За указанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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