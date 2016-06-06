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Спецоперация в Казахстане: силовики ведут бой с террористами

6 июня 2016, 15:01
Оцеплены городские кварталы.

Уже второй день продолжается КТО (контртеррористическая операция) на западе Казахстана в городе Актобе. Власти страны объявили максимальный «красный» уровень террористической угрозы, сообщает «Казинформ».

Еще пятеро предполагаемых участников совершенных вооруженных нападений в городе Актобе были убиты в ходе операции, проходившей в ночь с 5 на 6 июня, сообщает «Казахстанская правда».

Согласно данным МВД, за последние два дня оказались убитыми 9 нападавших, также погибли шесть мирных граждан и военнослужащих, ранения получили как минимум 11 человек. Представитель МВД сообщил изданию, что большая часть похищенного днем ранее оружия была изъята после ликвидации пятерых и задержании двоих преступников.

В настоящее время, согласно заявлению представителя МВД, личности всех преступников, которые причастны к разбойному нападению, уже установлены. В усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел. По розыску и задержанию преступников принимаются меры. Часть города оцеплена полицией.



Стоит напомнить, что накануне, 5 июня, группа неизвестных напала на два оружейных магазина, а также воинскую часть города Актобе, где был введен режим КТО. Ранее сообщалось, что спецслужбам удалось задержать семерых преступников, четверых ликвидировать.



Ранее сообщалось, что количество пострадавших среди мирного населения по некоторым данным составляет от 20 до 40 человек. Убит продавец одного из оружейных магазинов. Убиты офицер и военнослужащий-контрактник на военной базе, трое ранены.


Фото: alashinform.kz

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