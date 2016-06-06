Спецоперация в Казахстане: силовики ведут бой с террористами

Уже второй день продолжается КТО (контртеррористическая операция) на западе Казахстана в городе Актобе. Власти страны объявили максимальный «красный» уровень террористической угрозы, сообщает «
Еще пятеро предполагаемых участников совершенных вооруженных нападений в городе Актобе были убиты в ходе операции, проходившей в ночь с 5 на 6 июня, сообщает «
Согласно данным МВД, за последние два дня оказались убитыми 9 нападавших, также погибли шесть мирных граждан и военнослужащих, ранения получили как минимум 11 человек. Представитель МВД сообщил изданию, что большая часть похищенного днем ранее оружия была изъята после ликвидации пятерых и задержании двоих преступников.
В настоящее время, согласно заявлению представителя МВД, личности всех преступников, которые причастны к разбойному нападению, уже установлены. В усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел. По розыску и задержанию преступников принимаются меры. Часть города оцеплена полицией.
Стоит напомнить, что накануне, 5 июня,
Ранее сообщалось, что количество пострадавших среди мирного населения по некоторым данным составляет от 20 до 40 человек. Убит продавец одного из оружейных магазинов. Убиты офицер и военнослужащий-контрактник на военной базе, трое ранены.
Фото: alashinform.kz