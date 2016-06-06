Спецоперация в Казахстане: силовики ведут бой с террористами

Согласно данным МВД, за последние два дня оказались убитыми 9 нападавших, также погибли шесть мирных граждан и военнослужащих, ранения получили как минимум 11 человек. Представитель МВД сообщил изданию, что большая часть похищенного днем ранее оружия была изъята после ликвидации пятерых и задержании двоих преступников.