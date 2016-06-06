СМИ: Пенсионерку избили и привязали к кровати в больнице Омска

В Омске правоохранительные органы начали проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации об избиении пенсионерки медиками. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
В региональных СМИ ранее были опубликованы материалы о том, что 83-летнюю женщину, госпитализированную 27 мая в МСЧ №7, избили и привязали к кровати врачи якобы из-за недовольства пациентки плохим лечением.
Следователи по данному факту организовали проведение доследственной проверки. Все сведения будут тщательно проанализированы. Действиям сотрудников медицинского учреждения дадут юридическую оценку.
Фото: иллюстрация