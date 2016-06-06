Сборная России лишилась своего лидера перед самым стартом Евро-2016

Леонид Слуцкий, возглавляющий сборную России по футболу, прокомментировал травму опорного полузащитника Игоря Денисова, которую игрок получил в товарищеском матче со сборной Сербии, закончившемся со счетом 1:1. В составе нашей команды забитым мячом отметился нападающий Артем Дзюба.
Главный тренер сборной России отметил, что обследование еще не делали, но уже ясно, что полученное Денисовым повреждение является достаточно серьезным. Пока решение касательно того, кто заменит полузащитника еще не принято, передает «
На вопрос о степени критичности потери Игоря Денисова, Леонид Слуцкий обратил внимание на тот факт, что опорный полузащитник регулярно выходил в основном составе в последних матчах сборной. «Разумеется, это серьезная проблема», - резюмировал наставник нашей команды.
В грядущую субботу сборная России проведет свой первый матч на Чемпионате Европы 2016, который пройдет во Франции. Нашей команде предстоит сыграть с главным фаворитом группы B сборной Англии, которая выиграла все три проведенных товарищеских матча.
В среду, 15 июня, российской дружине предстоит встреча с футболистами из Словакии. Завершит групповой этап наша команда матчем с Уэльсом, который пройдет в понедельник, 20 июня.
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