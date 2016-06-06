Сборная России лишилась своего лидера перед самым стартом Евро-2016

Леонид Слуцкий, возглавляющий сборную России по футболу, прокомментировал травму опорного полузащитника Игоря Денисова, которую игрок получил в товарищеском матче со сборной Сербии, закончившемся со счетом 1:1. В составе нашей команды забитым мячом отметился нападающий Артем Дзюба.







Главный тренер сборной России отметил, что обследование еще не делали, но уже ясно, что полученное Денисовым повреждение является достаточно серьезным. Пока решение касательно того, кто заменит полузащитника еще не принято, передает « Чемпионат ».