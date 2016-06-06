Попытка госпереворота: организатором назван бизнесмен из Казахстана

В организации беспорядков и подготовке насильственного свержения власти генеральная прокуратура Казахстана обвинила бизнесмена Тохтара Тулешова, сообщает Tengri News .



Представитель пресс-службы КНБ (Комитета национальной безопасности) Казахстана Руслан Карасев сообщил, что, согласно данным, которыми располагает следствие, ранее Тулешовым уже велась подготовительная работа, а с прошлого года бизнесменом начали предприниматься конкретные шаги, направленные на насильственный захват власти. Отмечается, что согласно плану предпринимателя, дестабилизация обстановки в Казахстане должна была достигаться с помощью создания очагов напряженности, организации массовых беспорядков и акций протеста.