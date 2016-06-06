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Попытка госпереворота: организатором назван бизнесмен из Казахстана

6 июня 2016, 16:42
Операция спецслужб.

В организации беспорядков и подготовке насильственного свержения власти генеральная прокуратура Казахстана обвинила бизнесмена Тохтара Тулешова, сообщает Tengri News.

Представитель пресс-службы КНБ (Комитета национальной безопасности) Казахстана Руслан Карасев сообщил, что, согласно данным, которыми располагает следствие, ранее Тулешовым уже велась подготовительная работа, а с прошлого года бизнесменом начали предприниматься конкретные шаги, направленные на насильственный захват власти. Отмечается, что согласно плану предпринимателя, дестабилизация обстановки в Казахстане должна была достигаться с помощью создания очагов напряженности, организации массовых беспорядков и акций протеста.

Кроме того, по словам Карасева, в Астане, Шымкенте и Аламаты сотрудникам КНБ удалось задержать некоторых сообщников Тохтара Тулешова. В их числе оказались – бывший член Конституционного совета РК Ильяс Бахтыбаев, бывший заместитель Генерального прокурора Казахстана, полковник полиции Сакен Айтбеков, экс-начальник ДВД Южно-Казахстанской области генерал-майор Хибратулла Доскалиев, полковники Кайрат Пернебаев и Бекзат Жумин.

Тохтар Тулешов был задержан еще 30 января 2016 года в ходе проходившей в Шымкенте спецоперации. При обыске у бизнесмена на рабочем месте и по месту жительства были найдены и изъяты наркотические вещества, огнестрельное оружие и литература.


Фото: иллюстрация

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