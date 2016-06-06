Открытие звезды им. Михаила Ульянова в к/т «Слава»!

«Мы считаем очень важным, чтобы на Аллее Звезд кинотеатра появилась звезда в честь Михаила Ульянова, ведь этот великий актер, Народный артист и Герой социалистического труда начинал свою карьеру в Омске. Фильмы с его участием до сих пор актуальны, их помнят и любят зрители», — говорит директор кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев.