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Открытие звезды им. Михаила Ульянова в к/т «Слава»!

6 июня 2016, 16:38
Открытие звезды им. Михаила Ульянова в к/т «Слава»!

Торжественная церемония открытия третьей звезды, приуроченная ко Дню России в честь Михаила Ульянова, состоится 10 июня в 19:00.

«Мы считаем очень важным, чтобы на Аллее Звезд кинотеатра появилась звезда в честь Михаила Ульянова, ведь этот великий актер, Народный артист и Герой социалистического труда начинал свою карьеру в Омске. Фильмы с его участием до сих пор актуальны, их помнят и любят зрители», — говорит директор кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев.

Гостей мероприятия ожидает праздничная церемония, фуршет и фотосессия. Вход свободный!

Подробная информация по телефону 90-44-44 и slavakino.ru/news.

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