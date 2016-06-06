Особо опасная инфекция в омском регионе – отказ от госпитализации

Согласно закону родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. По мнению правоохранительных органов, женщина из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ставила под угрозу здоровье маленького омича. Кроме того, опасности подвергалось здоровье других людей, так как туберкулез является особо опасной инфекцией, а в общении с другими лицами семья не ограничена – при заболевании активной формой туберкулеза возбудитель распространяется при бытовом общении воздушно-капельным путем.