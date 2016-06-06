Особо опасная инфекция в омском регионе – отказ от госпитализации

В Омской области в судебном порядке госпитализирован мальчик, больной туберкулезом. Родители ребенка отказались от прохождения стационарного лечения, подвергнув угрозе здоровье несовершеннолетнего и окружающих.
Прокуратура Исилькульского района по обращению местного медицинского учреждения провела проверку по факту отказа родителей от стационарного лечения 4-летнего мальчика. Установлено, что ребенок состоит на диспансерном учете в туберкулезном отделении с диагнозом «диссеминированный туберкулез легких». Пациент находился на лечении, но мать забрала его домой. Врачебная комиссия решила, что госпитализировать несовершеннолетнего необходимо, однако родительница категорически отказалась и не явилась на вызов врача фтизиатра.
Согласно закону родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. По мнению правоохранительных органов, женщина из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ставила под угрозу здоровье маленького омича. Кроме того, опасности подвергалось здоровье других людей, так как туберкулез является особо опасной инфекцией, а в общении с другими лицами семья не ограничена – при заболевании активной формой туберкулеза возбудитель распространяется при бытовом общении воздушно-капельным путем.
Исилькульский межрайонный прокурор Омской области после проверки направил в суд иск с требованием о госпитализации мальчика. Требования были удовлетворены в полном объеме – ребенок снова проходит лечение.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
На верхнем фото: M. tuberculosis