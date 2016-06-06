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Омичка зарезала трех парней из-за оскорблений, затем – подожгла тела

6 июня 2016, 12:14
Подозреваемая задержана.

Правоохранительные органы раскрыли убийство трех омичей, чьи тела обнаружили после пожара в одной из квартир в Советском округе. Под подозрение попала 32-летняя подруга потерпевших.

Напомним, 4 июня в Омске произошло возгорание в одной из комнат жилого дома по улице Бородина. После тушения пожара в помещении были обнаружены тела 24-летнего парня, снимающего комнату и двух его друзей-сверстников.

Следователи во время осмотра установили, что причиной смерти молодых людей стали ножевые ранения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сотрудники следственного управления и полиции установили, что к преступлению причастна 32-летняя знакомая погибших. Женщину задержали.

По версии следствия, после совместного распития алкоголя фигурантка нанесла спящим потерпевшим ножевые ранения в отместку за оскорбления, после чего облила вещи ацетоном и подожгла комнату, скрывая следы преступления. Подозреваемую планируется заключить под стражу. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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