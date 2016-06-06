Новый рельсовый транспорт запускают в Омске вслед за Питером

Омский проект «Литературный трамвай» стал одним из победителей конкурса на соискание муниципального гранта в 100 тысяч рублей. Проехать на транспорте граждане смогут уже в июле. В течение трех месяцев он будет курсировать по маршруту №4 «Поселок Амурский – улица Котельникова».