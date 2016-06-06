Новый рельсовый транспорт запускают в Омске вслед за Питером

Омский проект «Литературный трамвай» стал одним из победителей конкурса на соискание муниципального гранта в 100 тысяч рублей. Проехать на транспорте граждане смогут уже в июле. В течение трех месяцев он будет курсировать по маршруту №4 «Поселок Амурский – улица Котельникова».
Запуск литературного трамвая посвящен 300-летнему юбилею города и 80-летию со дня выхода на маршрут первого омского трамвая. На средства гранта от мэрии вагон оформят портретами омских поэтов, строками из их стихотворений, стикерами с информацией о поэтах, чьи имена связаны с нашим городом, передает пресс-служба мэрии Омска.
Элементами внешнего декора станут книги и контуры города. В салоне во время пути будут звучать аудиозаписи произведений омских авторов и интересные факты из истории Омска. Подобные проекты уже существуют в Екатеринбурге, Курске, Перми, Санкт- Петербурге, в Москве и Челябинске запустили литературные троллейбусы.