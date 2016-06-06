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Новый рельсовый транспорт запускают в Омске вслед за Питером

6 июня 2016, 10:39
К 300-летию города.

Омский проект «Литературный трамвай» стал одним из победителей конкурса на соискание муниципального гранта в 100 тысяч рублей. Проехать на транспорте граждане смогут уже в июле. В течение трех месяцев он будет курсировать по маршруту №4 «Поселок Амурский – улица Котельникова».

Запуск литературного трамвая посвящен 300-летнему юбилею города и 80-летию со дня выхода на маршрут первого омского трамвая. На средства гранта от мэрии вагон оформят портретами омских поэтов, строками из их стихотворений, стикерами с информацией о поэтах, чьи имена связаны с нашим городом, передает пресс-служба мэрии Омска.

Элементами внешнего декора станут книги и контуры города. В салоне во время пути будут звучать аудиозаписи произведений омских авторов и интересные факты из истории Омска. Подобные проекты уже существуют в Екатеринбурге, Курске, Перми, Санкт- Петербурге, в Москве и Челябинске запустили литературные троллейбусы.

#Новости#Транспорт#Главное#Культура#Общество#Город
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