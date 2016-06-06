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Незаменимый защитник омского Авангарда ушел из команды

6 июня 2016, 19:04
Ощутимая потеря.

Выступавший в завершившемся сезоне в составе омского «Авангарда» игрок обороны Юрий Александров продолжит карьеры казанском «Ак Барсе». Стороны заключили соглашение сроком на один год, сообщает ресурс «Хоккейная правда».

Выступая за «ястребов», в рамках регулярного сезона 27-летний защитник выходил на лед во всех 60 играх, это самый высокий показатель в команде, на один матч меньше у Михала Кемпни – 59. В «регулярке» Юрий Александров отметился шестью заброшенными шайбами и восьмью голевыми передачами при показателе полезности «+14».

В плей-офф Юрий Александров провел отыграл все 11 игр, где сумел набрать 4 результативных балла, сделав два голевых броска и отдав две голевые передачи, при показателе полезности «+3». Прежде Юрий Александров защищал цвета Санкт-Петербургского СКА.


Фото: hawk.ru

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