Незаменимый защитник омского Авангарда ушел из команды

Выступая за «ястребов», в рамках регулярного сезона 27-летний защитник выходил на лед во всех 60 играх, это самый высокий показатель в команде, на один матч меньше у Михала Кемпни – 59. В «регулярке» Юрий Александров отметился шестью заброшенными шайбами и восьмью голевыми передачами при показателе полезности «+14».