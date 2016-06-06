НАТО готовит глобальный удар по РФ, концентрируя войска в Европе

Слова о «глобальном ударе НАТО» по России прозвучали в Совете Федерации. Как сообщает « РГ », такое мнение высказал первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор считает, что НАТО расширяет свое присутствие в Европе именно для этого.