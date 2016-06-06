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НАТО готовит глобальный удар по РФ, концентрируя войска в Европе

6 июня 2016, 08:54
НАТО готовит глобальный удар по РФ, концентрируя войска в Европе

Слова о «глобальном ударе НАТО» по России прозвучали в Совете Федерации. Как сообщает «РГ», такое мнение высказал первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор считает, что НАТО расширяет свое присутствие в Европе именно для этого.

Клинцевич заявил, что «Генштаб России отслеживает данную ситуацию». При необходимости минобороны РФ перенацелит свои боевые средства и передислоцирует войска с учетом развития ситуации.

Пока России сильно беспокоиться не стоит – концентрация войск альянса близ наших границ больше нагнетает обстановку, командование НАТО пока агрессивных намерений не преследует.

Поводом для более пристального наблюдения за передвижением сил североатлантического альянса стали действия командования, направленные на переброску боевой техники и военнослужащих в страны Балтии, Польшу и Румынию. Здесь НАТО активно занимает бывшие советские военные базы. Концентрация войск уже увеличилась в 19 раз.

Со своей стороны Россия перебросит три дивизии к западным границам страны. Будут предприняты и другие действия.

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