Город55
ГлавноеВсе новости

Корона Мисс США 2016 досталась чернокожему капитану американской армии

6 июня 2016, 17:50
Национальный конкурс красоты.

Накануне в Лас-Вегасе прошел финал конкурса «Мисс США 2016». Об итогах сообщает «USA Today».

Корону и главный титул завоевала военнослужащая армии США 26-летняя Дешона Барбер (Deshauna Barber), победившая ранее в округе Колумбия.


Дешона Барбер имеет степень бакалавра в области управления бизнесом и служит в армии США в звании капитана в квартирмейстерской службе.


Сообщается, что Дешона из семьи военных. Она поступила на службу в возрасте 17 лет. Новая главная красавица США увлекается танцами и семейным туризмом.


#Новости#Афиша#Мода#Главное#Общество#Культура
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31