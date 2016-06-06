Корона Мисс США 2016 досталась чернокожему капитану американской армии

Накануне в Лас-Вегасе прошел финал конкурса «Мисс США 2016». Об итогах сообщает «USA Today».
Корону и главный титул завоевала военнослужащая армии США 26-летняя Дешона Барбер (Deshauna Barber), победившая ранее в округе Колумбия.
Дешона Барбер имеет степень бакалавра в области управления бизнесом и служит в армии США в звании капитана в квартирмейстерской службе.
Сообщается, что Дешона из семьи военных. Она поступила на службу в возрасте 17 лет. Новая главная красавица США увлекается танцами и семейным туризмом.