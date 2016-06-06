Изменения в тренерском штабе Авангарда – заявление президента клуба

В тренерском штабе «Авангарда» в настоящее время перестановок не намечается, сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев агентству «
В завершившимся сезоне «Авангард» стал первым в Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» дошли до второго раунда, где в семи матчевом противостоянии уступили ХК «Салават Юлаев».
Сегодня, 6 июня, состоится совет директоров омского «Авангарда». Ранее в СМИ сообщалось, что на заседании будет обсуждаться вопрос назначения нового главного тренера.
Владимир Шалаев отметил, что на заседании совета директоров будут обсуждаться экономические вопросы, изменений в тренерском штабе не планируется. Хотя возможность включения этого пункта в перечень вопросов для обсуждения в процессе самого заседания не исключается.
Ранее сообщалось, что
Фото: hawk.ru