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Изменения в тренерском штабе Авангарда – заявление президента клуба

6 июня 2016, 13:18
Заседание совета директоров.

В тренерском штабе «Авангарда» в настоящее время перестановок не намечается, сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев агентству «Р-Спорт».

В завершившимся сезоне «Авангард» стал первым в Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» дошли до второго раунда, где в семи матчевом противостоянии уступили ХК «Салават Юлаев».

Сегодня, 6 июня, состоится совет директоров омского «Авангарда». Ранее в СМИ сообщалось, что на заседании будет обсуждаться вопрос назначения нового главного тренера.

Владимир Шалаев отметил, что на заседании совета директоров будут обсуждаться экономические вопросы, изменений в тренерском штабе не планируется. Хотя возможность включения этого пункта в перечень вопросов для обсуждения в процессе самого заседания не исключается.

Ранее сообщалось, что возможным кандидатом на пост является Сергей Зубов, который в нынешнем сезоне выступал в качестве наставника Санкт-Петербургского СКА. В дальнейшем данная информация была опровергнута.


Фото: hawk.ru

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