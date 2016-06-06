Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Омск

Следующие два дня температура будет постепенно подниматься. Так, во вторник, 7 июня, температура ночью составит +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов. Также в некоторых районах будет идти дождь, спрогнозировали специалисты и грозы. Ветер – восточный 3-18 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров в секунду. 8 июня сила ветра не изменится. Ночная температура воздуха составит +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов. Напомним, по информации синоптиков, в течение всего июня омичей ждет жара.