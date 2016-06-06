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Грозовые дожди и сильный ветер обрушатся на Омск

6 июня 2016, 09:37
Днем порывы до 18 метров в секунду.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице +17 градусов. К обеду воздух в городе прогреется до +21…+26 градусов, местами ожидается небольшой дождь с грозами. Ветер – юго-западный, западный 7-12 метров в секунду.

Следующие два дня температура будет постепенно подниматься. Так, во вторник, 7 июня, температура ночью составит +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов. Также в некоторых районах будет идти дождь, спрогнозировали специалисты и грозы. Ветер – восточный 3-18 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров в секунду. 8 июня сила ветра не изменится. Ночная температура воздуха составит +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов. Напомним, по информации синоптиков, в течение всего июня омичей ждет жара.


Фото: иллюстрация

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