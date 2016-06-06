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Фонтан с 3-этажный дом забил на Левобережье Омска

6 июня 2016, 08:09
Сообщения очевидцев.

Накануне на омских страницах в социальных сетях бурно обсуждали происшествие на Левом берегу. Авария на трубопроводе в районе улицы Дианова привела к возникновению новой местной «достопримечательности» - мощного фонтана высотой с трехэтажный дом.

«Гейзер» тотчас иронично назвали «Фонтаном в честь 300-летия Омска». Авария вызвала временное отключение водоснабжения в близлежащих домах. Последствия порыва были устранены до обеда.


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