Фонтан с 3-этажный дом забил на Левобережье Омска

Накануне на омских страницах в социальных сетях бурно обсуждали происшествие на Левом берегу. Авария на трубопроводе в районе улицы Дианова привела к возникновению новой местной «достопримечательности» - мощного фонтана высотой с трехэтажный дом.
«Гейзер» тотчас иронично назвали «Фонтаном в честь 300-летия Омска». Авария вызвала временное отключение водоснабжения в близлежащих домах. Последствия порыва были устранены до обеда.
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