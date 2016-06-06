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Чем новостройки Петербурга и Москвы лучше вторички

6 июня 2016, 09:32
Чем новостройки Петербурга и Москвы лучше вторички

По словам специалистов крупной строительной компании «Эталон», покупка квартиры в новом доме имеет гораздо больше преимуществ.

В новостройке новое все – сами квартиры, места общего пользования, лифты, двери, окна. И новосел – первый, кто будет всем этим пользоваться. Новые квартиры лишены ауры прежних владельцев.


Покупая жилье у надежного застройщика, вы можете быть уверены, что ваши права на жилплощадь никто не оспорит. А на вторичном рынке есть риск купить недвижимость с неприятной историей.
Главный критерий безопасности при покупке жилья в новостройке – проверенная временем репутация застройщика. Например, группа компаний «Эталон» работает на рынке недвижимости около 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м жилья. В Москве застройщик представлен брендом «Эталон-Инвест». В настоящее время компания предлагает большой выбор готовых и строящихся квартир с отделкой и без нее в разных районах Петербурга и Москвы. Все свои объекты застройщик сдает вовремя, а зачастую и раньше срока.


На сегодняшний день одними из самых прочных считаются дома, возведенные по надежной кирпично-монолитной технологии. Ее автором является ГК «Эталон». По словам специалистов, срок службы кирпично-монолитных домов составляет 100-150 лет, что в 2-3 раза больше, чем у панельных зданий.
Технологию навесных вентилируемых фасадов, которые в любое время года обеспечивают комфортный микроклимат в квартире, первыми также начали применять в ГК «Эталон». Еще одно серьезное преимущество новостроек перед вторичкой – новые инженерные коммуникации.


По словам специалистов ГК «Эталон», если купить квартиру в самом начале строительства дома, то сэкономить можно до трети ее стоимости! ГК «Эталон» имеет на территории России обширную сеть из 14 региональных представительств. Приобретая квартиру в июне в одном из них, можно получить дополнительную скидку в размере 30 тысяч рублей по программе «Наши регионы»*. Более подробную информацию можно также найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).


Все, кто покупают квартиры на вторичном рынке, стараются сразу же сделать там полный ремонт. Покупатели новостроек от этого избавлены, так как сегодня можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика и заселиться в нее сразу же после получения ключей. Например, ГК «Эталон» предлагает два варианта отделки на выбор покупателя. Один выполнен в теплых, другой в более холодных тонах.

* Предложение действует с 01.06.2016 по 30.06.2016.

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