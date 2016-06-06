Чем новостройки Петербурга и Москвы лучше вторички



Покупая жилье у надежного застройщика, вы можете быть уверены, что ваши права на жилплощадь никто не оспорит. А на вторичном рынке есть риск купить недвижимость с неприятной историей.

Главный критерий безопасности при покупке жилья в новостройке – проверенная временем репутация застройщика. Например, группа компаний «Эталон» работает на рынке недвижимости около 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м жилья. В Москве застройщик представлен брендом «Эталон-Инвест». В настоящее время компания предлагает большой выбор готовых и строящихся квартир с отделкой и без нее в разных районах Петербурга и Москвы. Все свои объекты застройщик сдает вовремя, а зачастую и раньше срока.