Чем новостройки Петербурга и Москвы лучше вторички

По словам специалистов крупной строительной компании «Эталон», покупка квартиры в новом доме имеет гораздо больше преимуществ.
В новостройке новое все – сами квартиры, места общего пользования, лифты, двери, окна. И новосел – первый, кто будет всем этим пользоваться. Новые квартиры лишены ауры прежних владельцев.
Покупая жилье у надежного застройщика, вы можете быть уверены, что ваши права на жилплощадь никто не оспорит. А на вторичном рынке есть риск купить недвижимость с неприятной историей.
Главный критерий безопасности при покупке жилья в новостройке – проверенная временем репутация застройщика. Например, группа компаний «Эталон» работает на рынке недвижимости около 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м жилья. В Москве застройщик представлен брендом «Эталон-Инвест». В настоящее время компания предлагает большой выбор готовых и строящихся квартир с отделкой и без нее в разных районах Петербурга и Москвы. Все свои объекты застройщик сдает вовремя, а зачастую и раньше срока.
На сегодняшний день одними из самых прочных считаются дома, возведенные по надежной кирпично-монолитной технологии. Ее автором является ГК «Эталон». По словам специалистов, срок службы кирпично-монолитных домов составляет 100-150 лет, что в 2-3 раза больше, чем у панельных зданий.
Технологию навесных вентилируемых фасадов, которые в любое время года обеспечивают комфортный микроклимат в квартире, первыми также начали применять в ГК «Эталон». Еще одно серьезное преимущество новостроек перед вторичкой – новые инженерные коммуникации.
По словам специалистов ГК «Эталон», если купить квартиру в самом начале строительства дома, то сэкономить можно до трети ее стоимости!
Все, кто покупают квартиры на вторичном рынке, стараются сразу же сделать там полный ремонт. Покупатели новостроек от этого избавлены, так как сегодня можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика и заселиться в нее сразу же после получения ключей. Например, ГК «Эталон» предлагает два варианта отделки на выбор покупателя. Один выполнен в теплых, другой в более холодных тонах.
* Предложение действует с 01.06.2016 по 30.06.2016.
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