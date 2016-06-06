BRAX – открытие этого лета



Что интересно знать о BRAX?

В настоящее время BRAX – это немецкий бренд с более чем 100-летней историей и мировым признанием. На сегодняшний день бренд BRAX представлен более чем в 1500 магазинах по всему миру. BRAX (от латинского слова braka) - брюки. Именно брюки принесли бренду массовый успех, но все же компания решила не останавливаться на достигнутом, расширив ассортимент до полноценных коллекций удобной одежды для отдыха.