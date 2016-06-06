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BRAX – открытие этого лета

6 июня 2016, 15:26
BRAX – открытие этого лета

Совсем немного времени осталось до открытия концептуального магазина немецкого бренда BRAX.

11 июня в ТВЦ «Каскад» откроет свои двери новый монобрендовый магазин BRAX. В честь открытия с 11 по 13 июня всем покупателям предоставляется скидка 25% на новые коллекции. Кроме того, покупателей будут ждать хорошее настроение, беспроигрышная лотерея и приятные подарки при покупке*.

Магазин BRAX будет входить в систему магазинов «СигмаКард», что позволит выделить для клиентов ряд существенных преимуществ: от высоких требований к ассортименту и качеству представленных коллекций до индивидуальных скидок по накопительным дисконтным картам до 20% на новые коллекции. За более чем 20-летнюю историю работы в сфере торговли модной немецкой и итальянской одеждой омичам широко известны такие магазины, как « Ниагара», «Дюссельдорф», «Boston.One» и «Boston Egolab».


Что интересно знать о BRAX?
В настоящее время BRAX – это немецкий бренд с более чем 100-летней историей и мировым признанием. На сегодняшний день бренд BRAX представлен более чем в 1500 магазинах по всему миру. BRAX (от латинского слова braka) - брюки. Именно брюки принесли бренду массовый успех, но все же компания решила не останавливаться на достигнутом, расширив ассортимент до полноценных коллекций удобной одежды для отдыха.

BRAX воплощает последние модные тренды в одежде, которую комфортно и приятно носить. Создание стильного дизайна, использование инновационных методов производства, тщательное тестирование материалов, а также открытость к новым технологиям являются неотъемлемой частью философии компании. Аутентичность, вдохновение, качество, ощущение идеальной посадки: это максимы, стоящие над всеми коллекциями.


Брюки Brax отличает высокая технология кроя с учетом различных типов фигур и индивидуальных особенностей, использование высококачественных итальянских тканей, многообразие стилей и посадок по фигуре, привлекательное соотношение цены и качества.

Стоит отдельно рассказать о тканях, поскольку они являются гордостью компании. Одной из важнейших тканей коллекции является Natural Kapok - капок в сочетании с хлопком. Капок в шесть раз легче хлопка, обладает терморегулирующими качествами и пропускает воздух. Благодаря шелковистой фактуре капок часто называют растительным кашемиром, он собирается вручную с 70-метровых деревьев в незагрязненных тропических лесах Малайзии.

Применение эксклюзивной технологии Perma Black позволяет цветным брюкам из хлопка даже после многочисленных стирок не становятся серыми или белесыми.


Гордость BRAX- новаторская технология платирования Feel Good, она соединяет тончайшую мериносовую шерсть и хлопок, что позволяет улучшить характеристики ткани. Хлопок с изнаночной стороны гарантирует комфорт для кожи, лицевая сторона из шерсти аккумулирует тепло.

Компания развивается и расширяет ассортимент, но одно осталось неизменным — настоящее немецкое качество, которое присуще каждой модели одежды Brax. Именно это и сделало эту марку любимой мужчинами и женщинами во всей Европе.

*Информацию об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве подарков, месте и порядке их получения узнавайте в магазине.

На правах рекламы

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