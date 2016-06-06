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Боестолкновения в Казахстане: перестрелка, убитые, десятки раненных

6 июня 2016, 06:59
Красный уровень угрозы.

Накануне, 5 июня, в Западном Казахстане прошли боестолкновения между группой вооруженных людей, которым противостояли сотрудники правоохранительных органов и национальной гвардии. Казахстанские СМИ сообщают о погибших и раненных. Подробности публикует сайт Tengrinews.kz.

В городе Актобе группа неизвестных экстремистов совершила нападение на несколько оружейных магазинов и военную базу.


Захвачен рейсовый автобус с пассажирами, которых не стали удерживать в качестве заложников. Введен красный код террористической угрозы. В городе отключен Интернет, чтобы у экстремистов не было связи между собой.


В ходе перестрелки пострадало от 20 до 40 человек среди мирного населения. Убит продавец одного из оружейных магазинов. На военной базе погибли офицер и военнослужащий-контрактник. Трое ранены. По другим данным среди военнослужащих трое погибших.

К настоящему времени перестрелка завершена. Всего погибших – 10. Из боевиков один задержан, трое (по другим данным четверо) убиты, один ранен. Несколько преступников заблокированы. Многие скрылись, их ищут.





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