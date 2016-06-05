На Левом берегу Омска меняется схема движения

В первой фазе работы светофорного объекта будет организовано движение автомобилей по бульвару Архитекторов в обоих направлениях, кроме поворота направо со стороны улицы 70 лет Октября. Во второй фазе будет разрешено движение по проспекту Комарова и поворот направо с бульвара Архитекторов на Комарова. В третьей – смогут двигаться пешеходы, и будет разрешен поворот направо с бульвара Архитекторов на проспект Комарова, передает пресс-служба мэрии Омска.