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На Левом берегу Омска меняется схема движения

5 июня 2016, 10:47
Очередные изменения.

В Омске продолжается оптимизация работы светофоров. Так на перекрестке бульвара Архитекторов и проспекта Комарова появился светофор с трехфазным регулированием.

В первой фазе работы светофорного объекта будет организовано движение автомобилей по бульвару Архитекторов в обоих направлениях, кроме поворота направо со стороны улицы 70 лет Октября. Во второй фазе будет разрешено движение по проспекту Комарова и поворот направо с бульвара Архитекторов на Комарова. В третьей – смогут двигаться пешеходы, и будет разрешен поворот направо с бульвара Архитекторов на проспект Комарова, передает пресс-служба мэрии Омска.

Изменения, по мнению специалистов, обеспечат безопасные и комфортные условия движения для пешеходов и максимально снизят вероятность возникновения аварий.


Фото: иллюстрация

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