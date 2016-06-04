Город55
ГлавноеВсе новости

В США скончался легендарный боксер супертяжеловес Мохаммед Али

4 июня 2016, 11:26
В США скончался легендарный боксер супертяжеловес Мохаммед Али

Только что телеканал NBC News передал печальную новость из США – в возрасте 74 лет в больнице скончался экс-чемпион мира в супертяжелом весе боксер Мохаммед Али (Muhammad Ali). Информация подтверждена членом семьи спортсмена.

Ранее сообщалось, что Али был госпитализирован в больницу Финикса в связи с осложнением легочного заболевания.

Мохаммед Али (при рождении – Кассиуc Марселлус Клэй), по прозвищу The Greatest «Величайший», начал карьеру боксера в 1960-м году. Последний его бой состоялся в 1981-м. Провел 61 бой, одержал 56 побед, 37 – нокаутом. Потерпел 5 поражений.

Среди титулов Али: чемпион Олимпийских игр, пятикратный «Боксер года», «Боксер десятилетия», «Спортсмен века». В 1987 году включен в Зал славы бокса, в 1990-м – в Международный зал боксёрской славы.

Помимо спортивной карьеры известен как общественный деятель и яркий оратор.

В 2001 году на экраны вышел байопик «Али» с Уиллом Смитом в главной роли.


#Новости#Главное#Спорт#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31