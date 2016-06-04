В США скончался легендарный боксер супертяжеловес Мохаммед Али

Только что телеканал NBC News передал печальную новость из США – в возрасте 74 лет в больнице скончался экс-чемпион мира в супертяжелом весе боксер Мохаммед Али (Muhammad Ali). Информация подтверждена членом семьи спортсмена.
Ранее сообщалось, что Али был госпитализирован в больницу Финикса в связи с осложнением легочного заболевания.
Мохаммед Али (при рождении – Кассиуc Марселлус Клэй), по прозвищу The Greatest «Величайший», начал карьеру боксера в 1960-м году. Последний его бой состоялся в 1981-м. Провел 61 бой, одержал 56 побед, 37 – нокаутом. Потерпел 5 поражений.
Среди титулов Али: чемпион Олимпийских игр, пятикратный «Боксер года», «Боксер десятилетия», «Спортсмен века». В 1987 году включен в Зал славы бокса, в 1990-м – в Международный зал боксёрской славы.
Помимо спортивной карьеры известен как общественный деятель и яркий оратор.
В 2001 году на экраны вышел байопик «Али» с Уиллом Смитом в главной роли.