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В нижнем белье и без него: пикантные фото известной российской певицы

4 июня 2016, 08:34
В нижнем белье и без него: пикантные фото известной российской певицы

С недавнего времени аккаунт в Твиттере известной российской певицы Натальи Ионовой, выступающей на сцене под псевдонимом Глюк'oZa, напоминает взрывную смесь искусства и эротики.


Глюк'oZa занимается активной концертной деятельностью и для дополнительной раскрутки «самой себя» балует поклонников частичной «обнаженкой». Тело у 29-летней Натальи еще очень даже супер, поэтому каждый пикантный снимок собирает тысячи лайков и множество комментариев от «вау» до «как вам не стыдно!».


А Наталье совершенно не стыдно. Глюк'oZa позирует без одежды на пляже, выходит в провокационном наряде на сцену и даже демонстрирует свое нижнее белье.


Кстати, насчет белья, Ионова получила множество комментариев. Теперь ее подписчики знают, почему у «Джей Ло такая объемная попа»: «Что касается напопников и нагрудников, пусть лучше поролон вставляют, чем силикон». Все женские тайны раскрыла…

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/


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