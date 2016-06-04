В нижнем белье и без него: пикантные фото известной российской певицы

С недавнего времени аккаунт в Твиттере известной российской певицы Натальи Ионовой, выступающей на сцене под псевдонимом Глюк'oZa, напоминает взрывную смесь искусства и эротики.
Глюк'oZa занимается активной концертной деятельностью и для дополнительной раскрутки «самой себя» балует поклонников частичной «обнаженкой». Тело у 29-летней Натальи еще очень даже супер, поэтому каждый пикантный снимок собирает тысячи лайков и множество комментариев от «вау» до «как вам не стыдно!».
А Наталье совершенно не стыдно.
Кстати, насчет белья, Ионова получила множество комментариев. Теперь ее подписчики знают, почему у «Джей Ло такая объемная попа»: «Что касается напопников и нагрудников, пусть лучше поролон вставляют, чем силикон». Все женские тайны раскрыла…
Фото: instagram.com/chistyakova_ionova/