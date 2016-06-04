В нижнем белье и без него: пикантные фото известной российской певицы



Глюк'oZa занимается активной концертной деятельностью и для дополнительной раскрутки «самой себя» балует поклонников частичной «обнаженкой». Тело у 29-летней Натальи еще очень даже супер, поэтому каждый пикантный снимок собирает тысячи лайков и множество комментариев от «вау» до «как вам не стыдно!».