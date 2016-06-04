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Три тела обнаружены на месте пожара в Омске: работают криминалисты

4 июня 2016, 09:39
Из сводки УМВД России по Омской области:

За прошедшие сутки в Омском регионе возбуждено 57 уголовных дел, 32 из которых раскрыты. Зарегистрировано 8 тяжких преступлений, по 6-ти из них – уже есть подозреваемые. На дорогах произошло 65 ДТП, четыре человека получили травмы.

В Советском округе Омска сегодня, 4 июня, около 6 утра, произошел пожар в жилом доме по улице Бородина. При осмотре места происшествия обнаружены тела трех человек. Их личности и причина возгорания устанавливаются. На месте работают эксперты-криминалисты.


Фото: иллюстрация

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