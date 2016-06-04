Три тела обнаружены на месте пожара в Омске: работают криминалисты

За прошедшие сутки в Омском регионе возбуждено 57 уголовных дел, 32 из которых раскрыты. Зарегистрировано 8 тяжких преступлений, по 6-ти из них – уже есть подозреваемые. На дорогах произошло 65 ДТП, четыре человека получили травмы.
В Советском округе Омска сегодня, 4 июня, около 6 утра, произошел пожар в жилом доме по улице Бородина. При осмотре места происшествия обнаружены тела трех человек. Их личности и причина возгорания устанавливаются. На месте работают эксперты-криминалисты.
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