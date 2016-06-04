Оральный секс опасен – обнаружена новая причина

После этого у пары было семь половых контактов – вагинальные без эякуляции и оральные с эякуляцией. После чего у женщины проявились характерные симптомы и возникло подозрение. У мужчины при обследовании в сперме и слюне была обнаружена высокая концентрация вируса Зика. У женщины вирус найден в моче и слюне, а в крови – высокая концентрация антител, борющихся с болезнью.