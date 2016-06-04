Город55
ГлавноеВсе новости

Оральный секс опасен – обнаружена новая причина

4 июня 2016, 13:17
Оральный секс опасен – обнаружена новая причина

Информагентство «FoxNew» сообщает, что во Франции зарегистрирован первый случай заражения вирусом Зика через физический контакт во время орального секса. Заболевшая, 24-летняя француженка, никогда не посещала страны, где бушует пандемия. Однако ее половой партнер недавно вернулся из Бразилии.

Французские медики уже назвали случай экстраординарным и призывают пересмотреть принципы распространения вируса Зика, действующие в настоящее время. Как оказалось, болезнь может передаваться через сперму при оральном сексе.

Полового партнера француженки обследовали в клинике и выяснили, что незадолго до отъезда из Бразилии, мужчина страдал от лихорадки, головной боли и сыпи, но симптомы прошли, когда он вернулся во Францию.

После этого у пары было семь половых контактов – вагинальные без эякуляции и оральные с эякуляцией. После чего у женщины проявились характерные симптомы и возникло подозрение. У мужчины при обследовании в сперме и слюне была обнаружена высокая концентрация вируса Зика. У женщины вирус найден в моче и слюне, а в крови – высокая концентрация антител, борющихся с болезнью.

На сайте ВОЗ сообщается, что переносчиком вируса Зика являются комары рода Aedes. У заболевших наблюдается лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит. Симптомы сохраняются в течение 2-7 дней. Лекарства или вакцины от вируса Зика пока нет. В областях распространения – в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе – заболевание носит характер пандемии. Считается, что наиболее эффективный метод профилактики – это защита от укуса комаров.


#Новости#Здоровье#Главное#Отдых#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31