24-летний парень с товарищами сгорел при пожаре в Омске

4 июня 2016 года в городе Омске около 4 часов утра произошло возгорание одной из комнат жилого дома малосемейного типа на улице Бородина, после тушения пожара в помещении были обнаружены тела 24-летнего парня и его двух товарищей, личности которых в настоящее время устанавливаются. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия, выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление причин пожара и смерти людей, а также виновного лица. Расследование продолжается.
Источник: omsk.sledcom.ru
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