24-летний парень с товарищами сгорел при пожаре в Омске

4 июня 2016 года в городе Омске около 4 часов утра произошло возгорание одной из комнат жилого дома малосемейного типа на улице Бородина, после тушения пожара в помещении были обнаружены тела 24-летнего парня и его двух товарищей, личности которых в настоящее время устанавливаются. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело.