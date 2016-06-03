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Залпы в небе над Омском

3 июня 2016, 15:38
Грандиозный праздник в городе.

Омские власти выделили деньги на салют в честь 300-летнего юбилея города. Стало известно, что фейерверк можно будет наблюдать с трех точек. Всего планируется потратить на праздничный салют 2 миллиона рублей, однако это стартовая цена.

Накануне на сайте госзакупок мэрия Омска объявила торги на организацию и проведение салюта в честь Дня города. Из технического задания ясно, что запускать его будут 6 августа в 23:00 с трех площадок: с острова напротив бывшей гостиницы «Омск», с Левого берега Иртыша напротив Советского парка и с острова напротив «Омской крепости». Продлится шоу по традиции около 10 минут, сделать планируется более тысячи выстрелов на высоту до 450 метров. Итоги конкурса подведут 23 июня.


Фото: иллюстрация

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