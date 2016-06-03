Залпы в небе над Омском

Накануне на сайте госзакупок мэрия Омска объявила торги на организацию и проведение салюта в честь Дня города. Из технического задания ясно, что запускать его будут 6 августа в 23:00 с трех площадок: с острова напротив бывшей гостиницы «Омск», с Левого берега Иртыша напротив Советского парка и с острова напротив «Омской крепости». Продлится шоу по традиции около 10 минут, сделать планируется более тысячи выстрелов на высоту до 450 метров. Итоги конкурса подведут 23 июня.