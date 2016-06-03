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В Омском регионе убьют около сотни медведей

3 июня 2016, 19:05
Губернатор утвердил указ.

Губернатор Омской области Виктор Назаров утвердил квоты на добычу бурого медведя и барсука. Так, из 890 особей медведя можно будет отстрелить около сотни, то есть 11% от общей численности.

Лимит и квоты на добычу животных установлены на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года. В документе речь идет об охоте в границах охотничьих угодий. По указу, можно будет отстрелить 192 барсука из 3617 особей, и 98 медведей из 890 особей. Вместе с тем отмечается, что численность последних за год уменьшилась, передают «Коммерческие вести».


Фото: иллюстрация

#Новости#Экология#Город#Общество
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