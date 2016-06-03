В Омском регионе убьют около сотни медведей

Лимит и квоты на добычу животных установлены на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года. В документе речь идет об охоте в границах охотничьих угодий. По указу, можно будет отстрелить 192 барсука из 3617 особей, и 98 медведей из 890 особей. Вместе с тем отмечается, что численность последних за год уменьшилась, передают «Коммерческие вести» .