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Стало известно, кто занял место Томчака в омском УМВД

3 июня 2016, 11:58
Стало известно, кто занял место Томчака в омском УМВД

Временно исполнять обязанности главы полиции будет заместитель начальника УМВД России по Омской области Любовь Аксенова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указом №261 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» освободил от должности начальника омского МВД Юрия Томчака, который возглавлял ведомство с 2010 года.

Временно исполнять обязанности руководителя будет 57-летняя полковник юстиции Любовь Аксенова, возглавляющая следственное управление. В органах внутренних дел она работает с 1985 года.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото в тексте: 55.mvd.ru

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