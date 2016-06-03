Стало известно, кто занял место Томчака в омском УМВД

Временно исполнять обязанности главы полиции будет заместитель начальника УМВД России по Омской области Любовь Аксенова.
Напомним, президент РФ Владимир Путин указом №261 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах»
Временно исполнять обязанности руководителя будет 57-летняя полковник юстиции Любовь Аксенова, возглавляющая следственное управление. В органах внутренних дел она работает с 1985 года.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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