Сбор с водителей в Омске по 15 тысяч рублей – плата за безопасность

Заявления в отдел полиции стали поступать от жителей различных регионов РФ, а также соседних государств. Полицейским пострадавшие рассказывали одну и ту же историю: к ним подходил неизвестный мужчина при въезде в Омск, в районе улиц Кондратюка и Волгоградской, и предлагал обеспечить безопасность на время пребывания на территории областного центра.