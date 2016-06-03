Сбор с водителей в Омске по 15 тысяч рублей – плата за безопасность

Расследование четырех уголовных преступлений по факту мошенничеств, которые совершались в отношении автомобилистов, занимающихся перевозкой грузов на дальние расстояния, проходит в отделе полиции №2 УМВД России по городу Омска.
Заявления в отдел полиции стали поступать от жителей различных регионов РФ, а также соседних государств. Полицейским пострадавшие рассказывали одну и ту же историю: к ним подходил неизвестный мужчина при въезде в Омск, в районе улиц Кондратюка и Волгоградской, и предлагал обеспечить безопасность на время пребывания на территории областного центра.
За предлагаемую услугу мужчина запрашивал от 4 до 15 тысяч рублей, если необходимой суммы не находилось, злоумышленник брал ювелирные украшения. Взамен он давал бумагу с рукописным текстом, который якобы давал право на покровительство «Сани Афганца».
Лишь находясь в своих родных городах потерпевшие осознавали, что их обманули и обращались в полицию. Работая над раскрытием этого преступления, омские полицейские сумели установить личность злоумышленника, а также госномер его автомобиля. Подозреваемый уже задержан.
40-летний задержанный, являющийся жителем Кировского округа, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства совершенных преступлений.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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